14 декабря, 10:57
Военная операция на Украине

Кулеба признал, что скептики оказались правы насчет контрнаступления Киева

При этом, по словам главы МИД Украины, неудавшееся контрнаступление было лишь одной из фаз длительного конфликта

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Скептицизм относительно контрнаступления Киева оказался оправданным, начавшаяся вслед за ним фаза конфликта "является нелегкой для Украины и ее партнеров". Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для американского журнала Foreign Policy.

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"Скептики правы в том, что наше недавнее контрнаступление не достигло быстрых успехов в освобождении занятых территорий", - отметает он.

Кулеба при этом утверждает, что неудавшееся контрнаступление было лишь одной из фаз длительного конфликта, но признает, что и новый этап является нелегким, так что теперь относительно планов Киева вновь звучат скептические заявления. Они касаются достижимости целей Киева по возвращению территорий, а также дороговизны поддержки украинских сил, "которая не может продолжаться бесконечно", продолжил министр.

В то же время Кулеба высказался за продолжение поддержки со стороны Запада, несмотря на рост скептических настроений у партнеров Киева. "Мы не должны позволить этому направить наш процесс принятия решений и нашу общую стратегию на катастрофический курс", - добавил он.

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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