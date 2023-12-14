ВВС Израиля нанесли удар по объектам "Хезболлах" в Ливане

С территории страны ранее зафиксировали запуск снаряда в сторону еврейского государства, сообщила пресс-служба израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли новый удар по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана, откуда ранее был произведен запуск снаряда в сторону Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Ранее сегодня был зафиксирован запуск со стороны Ливана в направлении Шомеры на севере Израиля", - говорится в сообщении.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре и военным комплексам, принадлежащим террористической организации "Хезболлах", в Ливане", - добавили в армии.