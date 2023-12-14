Суд в Гааге сократил тюремный срок экс-лидеру Освободительной армии Косова до 22 лет

Апелляционная палата пришла к выводу, что за схожие преступления "обычно даются более короткие сроки наказания"

ГААГА, 14 декабря. /ТАСС/. Апелляционная палата Специального суда по Косову сократила срок тюремного заключения бывшего командующего так называемой Освободительной армией Косова (ОАК) Салиха Мустафы с 26 до 22 лет. Об этом говорится в сообщении суда.

Рассмотрев все доводы, судьи пришли к выводу, что судебная палата в целом вынесла правильное решение, постановив, что Мустафа виновен в военных преступлениях. Однако апелляционная палата, изучив практику косовских судов и международных трибуналов, пришла к выводу, что за схожие преступления "обычно даются более короткие сроки наказания". С учетом этого судьи смягчили приговор с 26 до 22 лет тюремного заключения с учетом отбытого времени.

Мустафа был задержан в Косове и Метохии в конце сентября 2020 года и передан в следственный изолятор специального суда. Он обвинялся в военных преступлениях, совершенных в центре заключения "Злаш" в апреле 1999 года, и приговорен к 26 годам тюрьмы в конце 2022 года.

Специальный суд по Косову учрежден для рассмотрения тяжких преступлений, совершенных в Косове в 1998-2000 гг. Поводом стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также к торговле человеческими органами. Для обеспечения независимости работы было решено разместить судебную инстанцию в Гааге.

Специальная прокуратура по Косову предъявила обвинения бывшему лидеру непризнанного Косова Хашиму Тачи и бывшим спикерам парламента Якупу Красничи и Кадри Весели.