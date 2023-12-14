Дания выделяет Украине более $1 млрд на танки, средства ПВО, дроны и боеприпасы

Закупки должны вестись на основе конкретных потребностей Киева в области военной поддержки, заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Дании провело консультации с советниками на предмет выделения дополнительной помощи Украине. Четырнадцатый пакет помощи включает танки, средства ПВО, беспилотники и средств борьбы с ними и боеприпасы на сумму свыше 7 млрд крон ($1,02 млрд). Об этом сообщило министерство обороны королевства.

Кроме того, Дания выделяет 1,75 млрд крон ($256 млн) на закупку продукции оборонной промышленности для обеспечения потребностей Киева.

"Необходимо, чтобы закупки у предприятий военной промышленности велись на основе конкретных потребностей Украины в области военной поддержки. Я рад, что так много датских компаний поддерживает оборонительную борьбу Украины. Я постоянно беседую с представителями датской военной промышленности о том, как наилучшим образом использовать масштаб и мощь экономики с точки зрения военных пожертвований Украине", - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Четырнадцатый пакет помощи объемом 7 млрд крон рассчитан на период с 2023 по 2026 год.