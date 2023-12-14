В Китае назвали ложными сведения Японии о военной угрозе КНР

Пекин настаивает на необходимости прекратить вмешиваться во внутренние дела страны, утверждает официальный представитель Минобороны Чжан Сяоган

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Япония оправдывает усиление собственного боевого потенциала распространением ложных сведений о так называемой военной угрозе со стороны КНР. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган.

"Мы настаиваем, чтобы японская сторона немедленно прекратила вмешиваться во внутренние дела КНР, распространять ложные сведения, изображать "военную угрозу со стороны Китая", создавая предлог для собственной военной экспансии и наращивания боевого потенциала", - приводит страница китайского военного ведомства в социальной сети WeChat его комментарий, посвященный докладу о стратегии КНР в сфере безопасности, который подготовил Национальный институт оборонных исследований при МО Японии.

Как уточнил официальный представитель, Токио должен перестать предпринимать шаги, которые "подрывают доверие к Японии у азиатских соседей и международного сообщества". Он подчеркнул, что Пекин придерживается оборонительной стратегии, а Народно-освободительная армия Китая "всегда была силой, защищающей глобальный мир и стабильность".

"В последние годы Япония постоянно нарушает ограничения, установленные ее мирной конституцией, стремится развивать наступательные вооружения, ставит под угрозу мир и стабильность в регионе, поворачивая вспять ход истории", - добавил Чжан Сяоган.

По его словам, доклады об обороне и безопасности Китая, публикуемые японской стороной, "всегда были предвзятыми и злонамеренными". "Они порочат разумную национальную оборону и военное строительство КНР, распространяют клевету, что крайне безответственно и тем более не профессионально. Мы решительно против этого", - подытожил официальный представитель.