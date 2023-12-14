Санду: Молдавию интересует урегулирование проблемы Приднестровья до вступления в ЕС

По словам президента республики, эта проблема не будет препятствием на пути входа в состав Европейского союза

КИШИНЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Молдавия заинтересована вступить в состав Европейского союза объединенной территорией, проблема Приднестровья не будет препятствием на этом пути. Как заявила президент республики Майя Санду в интервью информационному порталу "Голос Бессарабии", сначала к ЕС могут присоединиться территории на правом берегу Днестра.

"Хочется, чтобы у нас получилось реинтегрировать страну мирным путем перед вступлением в ЕС. Однако это не зависит только от нас. Второй сценарий менее оптимистичный. Он предусматривает возможность вступления в ЕС в два этапа", - сказала Санду.

Приднестровье было провозглашено 2 сентября 1990 года на территории левобережных районов Молдавии, жители которых выступили против действий радикальных политиков в Кишиневе, добивавшихся выхода республики из состава СССР и объединения с Румынией. В 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось после вмешательства российских миротворцев. С 1993 года стороны ведут переговоры об урегулировании конфликта. Кишинев предлагает Приднестровью статус "особого автономно-территориального образования", однако Тирасполь настаивает на своей независимости.

Власти непризнанного Приднестровья обвинили Кишинев в стагнации переговоров, настаивая на возобновлении встреч на всех площадках, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели ЕС и США). Последняя такая встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии и избранием президентом Санду, которая сделала ряд жестких заявлений и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.