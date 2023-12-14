Глава МИД Турции заявил, что Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению как никогда

Как считает Хакан Фидан, эту возможность "больше не следует избегать"

БАКУ, 14 декабря. /ТАСС/. Азербайджан и Армения на нынешнем этапе близки к мирному соглашению как никогда. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Баку, где находится с официальным визитом.

"После 44-дневной войны, произошедшей три года назад, появилась историческая возможность добиться мира в регионе. Мы считаем, что сегодня как никогда такая возможность добиться мирного соглашения стала гораздо реальнее, и ее больше не следует избегать. Мы приветствуем позитивный прогресс в направлении заключения соглашения о постоянном мире и определении границ между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.