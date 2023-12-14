Лондон ввел санкции против командующего спецназом КСИР генерала Исмаила Каани

Также в санкционный список внесены палестинское подразделение "Аль-Кудс" и командующий им Мохаммад Сайед Изади

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Великобритания внесла в санкционные списки командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадного генерала Исмаила Каани. В документ, опубликованный на сайте МИД королевства, были также внесены палестинское подразделение "Аль-Кудс" и командующий им Мохаммад Сайед Изади.

Решение было обосновано их участием во "враждебной деятельности иранского правительства, включающей угрозы, планирование или осуществление действий, подрывающих или направленных на подрыв целостности, благополучия или безопасности Соединенного Королевства или любой другой страны".