Баку рассказал, что ответит на комментарии Еревана по проекту мирного договора

У двух стран появилась историческая возможность нормализовать отношения, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

БАКУ, 14 декабря. /ТАСС/. Баку в ближайшее время предоставит ответы на комментарии Еревана по проекту мирного договора между двумя странами, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с главом МИД Турции Хаканом Фиданом.

"В настоящее время азербайджанская сторона формирует свое мнение по полученным от армянской стороны комментариям. Наш ответ будет передан Армении в ближайшее время", - отметил Байрамов.

По его словам, сейчас у двух стран появилась историческая возможность нормализовать отношения. "И Азербайджан, и Турция полагают, что соседи по региону должны жить в мире. Мы ожидаем, что и Армения будет предпринимать следующие шаги, исходя из аналогичного подхода" - добавил Байрамов.

6 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти Армении в затягивании работы над документом. По его словам, "мирное соглашение - это документ максимум на шесть-семь страниц, включающий менее 20 статей", при Армении "понадобилось целых 70 дней" на то, чтобы ответить на комментарии азербайджанской стороны. Президент Азербайджана добавил, что всего между Баку и Ереваном состоялось порядка пяти-шести обменов комментариями по проекту мирного договора, "последние свои комментарии азербайджанская сторона отправила 11 сентября".