Папа Римский Франциск призвал использовать новые технологии и ИИ во имя мира

Понтифик отметил необходимость работать над тем, чтобы искусственный интеллект служил миру, а не был угрозой

РИМ, 14 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал не использовать новые технологии для разжигания "безумия войны".

"Мы не можем игнорировать возможность того, что высокотехнологичное оружие может оказаться в руках тех, кто использует его в террористических целях или для дестабилизации законных правительств. Миру не нужно, чтобы новые технологии служили развитию рынка оружия, питая безумие войны. Наиболее продвинутые технологии не могут использоваться для разжигания насилия, но должны способствовать миру", - написал понтифик в традиционном послании по случаю Международного дня мира, который отмечается 1 января и в этом году посвящен теме "Искусственный разум и мир". Текст послания обнародовала Служба печати Святого престола.

"Мы должны работать над тем, чтобы ИИ служил миру, а не был угрозой, а также задуматься о том, какое влияние ИИ будет иметь на человечество", - добавил Франциск.

Он также отметил, что "быстрое развитие ИИ не должно вести к увеличению неравенства и несправедливости". "Верующие христиане и верующие других религий, мужчины и женщины доброй воли могут способствовать тому, чтобы цифровая революция стала возможностью для разрешения проблем, чтобы создавать для будущих поколений более солидарный и благополучный мир", - отметил понтифик.