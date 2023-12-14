Армия Израиля сообщила о задержании в Газе 70 боевиков ХАМАС

Во время боестолкновений в районе больницы "некоторое число террористов было убито войсками Армии обороны Израиля", сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Израильские военные задержали в ходе операции в секторе Газа более 70 участников вооруженных отрядов радикальной палестинской организации ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Во время оперативных действий в районе больницы "Камаль Адуан" войска Армии обороны Израиля обнаружили здание, использовавшееся боевиками-террористами ХАМАС, и нашли внутри него оружие. Кроме того, во время боестолкновений с террористами в районе больницы некоторое число террористов было убито войсками Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

"Во время деятельности Армии обороны Израиля в этом районе более 70 боевиков-террористов вышли из больницы с оружием в руках. Террористы были переданы полевым следователям из 504-го подразделения Управления разведки и координаторам Службы общей безопасности для дальнейших допросов", - проинформировали в пресс-службе.