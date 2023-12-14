Reuters: в секторе Газа есть риск распространения эпидемий

По данным ВОЗ, с 29 ноября по 10 декабря число детей до пяти лет, у которых наблюдались симптомы болезней, связанных с ЖКТ, выросло на 66%, до 59 895

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Отсутствие чистой воды, еды и жилья привело к риску распространения инфекционных заболеваний среди населения сектора Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на 10 врачей и сотрудников гуманитарных организаций.

"[В секторе Газа] сформировалась идеальная среда для распространения болезней. Теперь речь идет о том, насколько серьезными будут последствия", - заявил в комментарии агентству официальный представитель Детского фонда ООН Джеймс Элдер.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 29 ноября по 10 декабря число детей до пяти лет, у которых наблюдались симптомы болезней, связанных с ЖКТ, выросло на 66%, до 59 895, пишет Reuters. У оставшейся части населения анклава этот показатель составил 55%.

Заведующий педиатрическим отделением больницы Насер в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа Ахмед аль-Фарра рассказал агентству, что его отделение переполнено детьми, страдающими сильным обезвоживанием. У некоторых детей это вызывало почечную недостаточность, число случаев диареи увеличилось в четыре раза. По словам аль-Фарры, за последние две недели в городе было зафиксировано от 15 до 30 случаев гепатита А. "Инкубационный период вируса составляет от трех недель до месяца, поэтому через месяц произойдет взрыв числа случаев гепатита А", - считает он.