Сделать Польшу лидером Евросоюза и "вернуть миллиарды евро". Чего хочет Дональд Туск?

К власти в Польше в качестве премьера пришел Дональд Туск, который ранее уже занимал этот пост дважды. Смена председателя польского правительства произошла на фоне стремительно ухудшающихся отношений Варшавы как с Киевом, так и с Брюсселем. Что будет с диалогом Польши и Украины и изменится ли что-либо для ЕС с приходом нового премьера — в материале ТАСС

Приход к власти и споры с ПиС

Президент Польши Анджей Дуда 13 декабря привел к присяге новый состав кабинета министров во главе с Дональдом Туском, который уже занимал пост премьера с 2007 по 2014 год. Польский лидер выразил готовность к сотрудничеству с новым кабмином и заверил, что между ним и председателем правительства "нет разногласий" по распределению полномочий.

Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству Туска 12 декабря, а за день до этого они не поддержали правительство экс-премьера Матеуша Моравецкого. Кабинет Моравецкого отвергли законодатели от оппозиционной коалиции: после выборов 15 октября она располагает в Сейме парламентским большинством.

В итоге объединенная оппозиция выдвинула лидера крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Дональда Туска своим кандидатом на пост премьера.

"Я хочу поблагодарить польских женщин и мужчин. Спасибо, Польша, это действительно чудесный день. Не для меня, а для всех тех, кто на протяжении многих лет глубоко верил, что все станет еще лучше и что мы прогоним тьму и зло. Это произошло благодаря вам", — отметил Туск.

Его приход к власти сопровождался накалом отношений с бывшей правящей партией "Право и справедливость" (ПиС). Во время выступления Туска глава ПиС Ярослав Качиньский, как сообщают СМИ, прорвался к трибуне и назвал политика "немецким агентом".

Сам Туск еще до вступления в должность обвинил бывшую правящую партию в разрушении государства и растрате денежных средств. "ПиС решила использовать последние недели для разрушения, сноса польского государства, для распределения денег полными пригоршнями среди своих", — сказал он по итогам рабочей встречи с кандидатами оппозиции на министерские посты.

Сразу же после вступления Туска в должность премьера стало известно, что он направил в профильную парламентскую комиссию предложение об отставке руководителей пяти спецслужб страны: Агентства разведки (AW), Агентства внутренней безопасности (ABW), Службы военной разведки (SWW), Службы военной контрразведки (SKW) и Центрального антикоррупционного бюро (CBA). Комиссия, по данным СМИ, "вынесла по этому поводу положительное заключение". Это решение должно быть одобрено президентом страны и правительственной коллегией.

Что будет с помощью Украине

Один из ключевых вопросов для Польши на внешнеполитическом направлении — помощь Украине. Он остается на повестке дня в Варшаве уже многие месяцы. Туск в своей программной речи 12 декабря заявил, что новое правительство Польши будет требовать от западных партнеров решительной поддержки Украины. Его возмутили ремарки некоторых политиков об "усталости" от конфликта в соседней республике. Туск пообещал убеждать лидеров ЕС в решительной поддержке Украины на саммите сообщества 14–15 декабря.

В то же время он заверил, что при выстраивании отношений с Украиной будет защищать интересы польского бизнеса, в частности аграриев.

Его позиция в этом вопросе не претерпела изменений с июня прошлого года, когда он говорил, что у польских политиков есть желание помогать Украине, но нужно организовать это так, чтобы эта помощь не приносила очень чувствительных потерь для польских аграриев. Уже тогда он сообщал о первых сигналах обеспокоенности в связи с растущей конкуренцией.

"Власти должны принимать во внимание эту неожиданную проблему. Мы хотим помогать, но должны также позаботиться о своих людях", — говорил Туск.

В последнее время отношения Варшавы и Киева ухудшились из-за продления польской стороной запрета на импорт украинского зерна. Польша приняла такое решение для защиты интересов своих фермеров, страдающих от наплыва зерновых с Украины. Попытки решить эту проблему предпринимаются еще с конца марта этого года. Тогда пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. Чтобы помочь странам Восточной Европы, ЕК приняла временные ограничительные меры по устранению логистических трудностей. Так, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения было разрешено передавать для свободного обращения во все страны Евросоюза, кроме пяти приграничных государств. Сами эти страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.

Такие ограничения со стороны ЕС вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября, но от дальнейшего продления ЕК отказалась.

В ответ на это Польша с 16 сентября запретила ввозить зерно из соседней республики на неопределенный срок. На территорию страны также нельзя импортировать продукты, полученные в результате переработки зерновых и семян. Речь идет о жмыхе и рапсовых шротах, отрубях и пшеничной муке. Вместе с тем не был запрещен транзит украинской агропродукции при условии, что путь следования будет заканчиваться либо в морских портах республики, либо за ее пределами.

Польская и украинская стороны на фоне этой ситуации делали отнюдь не дружественные заявления в отношении друг друга. Украина на заседании в Брюсселе Координационной платформы по украинскому экспорту обвинила Польшу в умышленном создании препятствий для транзита зерна, сообщало радио RMF FM со ссылкой на высокопоставленного дипломата Евросоюза, присутствовавшего на встрече.

Происходящее довольно резко прокомментировал и президент Польши Анджей Дуда. "Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь, и помнить, что мы также являемся транзитной страной для Украины", — говорил Дуда 19 сентября в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

В последнее время отношения Польши и Украины претерпели новый виток обострения, так как польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе между странами. Они потребовали приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин, а также восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Бастующие уточнили, что исключение составляют гуманитарная помощь и припасы для украинских войск. На границе сегодня выстраиваются огромные очереди из грузовиков.

Избежать дальнейших разногласий поможет только серьезная перезагрузка отношений, и в этой ситуации выборы нового польского правительства могут стать возможностью начать все сначала, пишет Politico.

"Важность этого сближения выходит за рамки обеих стран. Точно так же, как не было бы европейской интеграции без франко-германского примирения, необходимы прочные двусторонние польско-украинские отношения, чтобы обеспечить гладкое будущее растущего ЕС", — указывает издание.

В любом случае Москве ждать смягчения польской позиции по украинскому вопросу с приходом к власти Туска не стоит, предупредил российский посол в Польше Сергей Андреев. Как отметил дипломат, отношения Москвы и Варшавы ухудшились еще в 2014 году после госпереворота на Украине и крымских событий. "Позиция партии Туска в то время определилась, ну и судя по тому, что он сказал в сегодняшнем своем выступлении [в Сейме], также здесь ничего в наших отношениях на данном этапе не меняется", — констатировал Андреев.

Что будет с отношениями с ЕС

Не менее важен для Польши вопрос коммуникации внутри ЕС, которая в последние годы была сильно осложнена из-за позиций Варшавы и Брюсселя по самым разным вопросам: от независимости судебной власти до прав ЛГБТ.

Одной из главных проблем стал отказ Польши соблюдать принцип верховенства европейского права. Разбирательства на эту тему длятся уже несколько лет. Еврокомиссия инициировала процедуру устранения нарушений европейского права в отношении Варшавы еще в декабре 2017 года.

Ситуация обострилась в 2021 году: европейский суд констатировал, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. В свою очередь Конституционный суд Польши подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над польским положениям конституции республики.

В итоге Еврокомиссия приостановила выделение средств Польше, поскольку соблюдение принципа верховенства права — это решающий критерий при распределении бюджетных расходов между членами ЕС. Речь идет обо всех средствах объединения, в том числе о фонде восстановления стран сообщества после пандемии коронавируса.

Польша критиковала ЕК за такое решение и называла его нелегальным, но с тех пор проблема так и не была урегулирована.

Ситуация может измениться с приходом к власти Туска, который изложил проевропейское видение курса страны. Он заявил, что Польша будет верным союзником США и преданным членом НАТО, а также продемонстрировал решимость наладить связи Варшавы с Брюсселем после многих лет вражды, пишет Reuters.

"Польша восстановит свои позиции лидера в Европейском союзе... Польша будет наращивать свою силу, [займет] ту позицию, которой она заслуживает", — сказал Туск. Он выразил уверенность, что сможет "вернуть миллиарды евро" из Брюсселя.

Вместе с тем Туск заявил, что будет выступать против любых изменений договоров ЕС, которые поставят Польшу в невыгодное положение. "О любых попытках изменить договоры таким образом, чтобы они противоречили нашим интересам, не может быть и речи… никто не переиграет меня в Европейском союзе", — заявил Туск.

Судя по всему, его возвращение к власти в Польше действительно приносит желаемые результаты. Еще в конце ноября Брюссель решил выделить Варшаве первый транш финансовой помощи в размере $5,1 млрд из замороженных ранее средств. Как писала газета Financial Times, платеж был одобрен именно "в преддверии ожидаемого возвращения на должность премьер-министра Дональда Туска". В конце октября он уже провел переговоры в Брюсселе с Урсулой фон дер Ляйен по поводу разморозки "польских средств".

Если предназначенные для Польши фонды ЕС будут разблокированы, республика может получить около €60 млрд. Основную часть этих грантов и кредитов Варшаве могут выдать только после того, как она свернет судебную реформу, которая, с позиции ЕК, ограничивает независимость судей. Регулярные транши финансирования ЕС будут выделяться только после того, как эти проблемы "будут полностью устранены", сказал первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

Лидия Мисник