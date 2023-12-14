Азербайджан считает неприемлемым предложение Армении об отводе войск от границы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что "есть незакрытые вопросы по границе"

БАКУ, 14 декабря. /ТАСС/. Баку не согласен с предложением Еревана о зеркальном отводе войск от границы, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Есть незакрытые вопросы по границе с Арменией, из-за чего невозможно отвести войска. Если не будет окончательного соглашения [о мире между Азербайджаном и Арменией], то кто сможет гарантировать безопасность этих территорий? Идея вывода войск неприемлема. Сегодня азербайджанская армия защищает наши границы", - сказал Байрамов.

Азербайджанская армия оказалась на границе с Арменией не по чьей-то просьбе или приглашению, добавил он. "Эта армия освободила свои земли после 30 лет оккупации и защищает границы", - отметил Байрамов.

13 декабря министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Баку и Ереван обсуждают отвод войск от государственной границы. "Вопрос отвода войск с армяно-азербайджанской межгосударственной границы обсуждался и, надеюсь, будет обсуждаться. Я не могу сказать, что у нас есть окончательная договоренность, это идея, которая обсуждается", - отметил он.