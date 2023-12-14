На Украине заявили об установке "зубов дракона" на границе с Россией и Белоруссией

Речь идет о противотанковых заграждениях

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Украинцы устанавливают противотанковые заграждения "зубы дракона" на границе страны с Россией и Белоруссией. Процесс их установки показал командующий группировкой войск "Север" Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев.

В Telegram-канале он опубликовал видео, на котором запечатлено, как украинские военные расставляют в несколько рядов необходимые для препятствования перемещению техники пирамидальные глыбы, известные как "зубы дракона", а также с помощью экскаватора роют траншеи.

"Сегодня в Черниговской области, как и во всей северной операционной зоне, ситуация стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны", - написал Наев.

Ранее он сообщил, что украинские войска активно возводят фортификационные сооружения и минируют территории на севере страны, плотность минных заграждений возросла с июня 2022 года в 16 раз. В октябре глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко информировал, что в районе Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью примерно 1 тыс. км. В ноябре бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что украинские военные установили на территории четырех областей, граничащих с Россией и Белоруссией, 500 тыс. мин.

В свою очередь начальник противоминного центра Вооруженных сил Белоруссии подполковник Руслан Гирилюк заявил, что разминирование украинской территории вдоль границы с Белоруссией потребует сплошной очистки местности, которая займет длительное время.