Минздрав Палестины заявил, что Израиль препятствует работе больниц в Дженине

Министр здравоохранения Мэй Кайле сообщила, что израильские войска также нападают на палестинские машины скорой помощи

РАБАТ, 14 декабря. /ТАСС/. Сложная ситуация в сфере здравоохранения сложилась в палестинской провинции Дженин на Западном берегу реки Иордан из-за действий израильской армии. Об этом заявила палестинский министр здравоохранения Мэй Кайле.

"Ситуация в сфере здравоохранения в провинции Дженин очень сложная из-за эскалации военной агрессии Израиля", - приводит ее слова палестинское информационное агентство WAFA.

"Больницы провинции Дженин в настоящее время подвергаются ожесточенному нападению со стороны израильских оккупационных сил, которые осаждают их, препятствуют прибытию раненых, а также обыскивают и арестовывают работающий там персонал", - отметила Кайле. Кроме того, добавила она, израильские войска нападают на машины скорой помощи, стреляют в них, обыскивают и препятствуют передвижению.

Министр призвала ООН и международные правозащитные организации "оказать давление на израильские оккупационные власти, чтобы они прекратили агрессию против палестинского народа, а также против работников сферы здравоохранения и скорой помощи".

Израильская армия, помимо масштабной операции в секторе Газа, также регулярно проводит операции и штурмы с использованием тяжелой военной техники в городах Западного берега реки Иордан, включая Вифлеем, Дженин, Наблус, Хеврон.

Масштабная операция войск еврейского государства в Дженине продолжается уже трое суток. Погибли более 10 человек, ранения получили свыше 30.