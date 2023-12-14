Страны ОДКБ обсудили вопросы подготовки органов управления и сил в 2024 году

Участники встречи изучили предложения Объединенного штаба о совместной подготовке органов управления, сил и средств системы ОДКБ, обсудили подходы к проведению совместных учений с Коллективными силами организации, сроки первых и вторых штабных переговоров

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Представители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудили подготовку системы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году, а также проведение совместных командно-штабных и специальных учений с Коллективными силами организации. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"12-14 декабря на базе Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видеоконференции состоялись консультации представителей заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ по вопросам организации мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ", - рассказал Щегрикович. По его словам, в консультациях под председательством первого заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

Участники встречи изучили предложения Объединенного штаба о совместной подготовке органов управления, сил и средств системы ОДКБ в будущем году, обсудили подходы к проведению совместных учений с Коллективными силами организации, сроки первых и вторых штабных переговоров. Представители стран договорились о необходимости руководствоваться разработанным штабом ОДКБ вариантом развития учебной военно-политической и военно-стратегической обстановки и положением о подготовке и проведении совместных учений. В следующем году акцент будет сделан на Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, добавил Щегрикович.

В частности, учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ запланированы в Киргизии, с Миротворческими силами ОДКБ - в Казахстане, с Коллективными силами быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона - в Таджикистане.

"Также обсужден и согласован проект плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2025 год, - добавил пресс-секретарь. - Комплекс этих мероприятий направлен на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению".