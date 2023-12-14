В МИД КНР сообщили о содействии временному прекращению огня на севере Мьянмы

На китайской территории прошли мирные переговоры, сообщила официальный представитель ведомства Мао Нин

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Китайские власти оказали содействие снижению эскалации конфликта между враждующими сторонами на севере Мьянмы, которые достигли соглашения о временном прекращении огня. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Несколько дней назад при посредничестве и содействии Китая мьянманские военные, представители вооруженных формирований из области Коканг и штата Ракхайн, а также [Национально-освободительная армия] Таанга провели на китайской территории мирные переговоры. Они достигли соглашения о временном прекращении огня и поддержании диалога, - говорится в распространенном заявлении. - Теперь столкновений на севере Мьянмы стало гораздо меньше. Это не только соответствует интересам сторон в Мьянме, но и способствует поддержанию спокойной ситуации на китайско-мьянманской границе".

Как уточнила официальный представитель МИД, Пекин надеется, что враждующие стороны будут придерживаться достигнутых договоренностей и проявят "максимальную сдержанность". Мао Нин добавила, что участникам конфликта следует "взять на себя инициативу по снижению эскалации", оперативно устранить внештатные ситуации в регионе, "способствовать мягкому урегулированию обстановки на севере Мьянмы".

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия выступает в качестве ее основного гаранта. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в этой стране в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны.