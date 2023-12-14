Минобороны Украины выявило за IV квартал финансовых нарушений более чем на $270 млн

По результатам проверок к дисциплинарной и материальной ответственности привлекли более 300 человек

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Внутренний аудит Минобороны Украины за IV квартал текущего года выявил финансовые нарушения на сумму более чем 10 миллиардов гривен (свыше $270 млн). Об этом сообщил замглавы ведомства Юрий Джигир.

"Наибольшая работа достается внутренним аудиторам министерства. Только за последний квартал этого года они установили финансовые нарушения и риски потери активов более чем на 10 миллиардов гривен", - приводит его слова украинское издание Liga.net.

Чиновник добавил, что по результатам проверок к дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более 300 человек. Замминистра также утверждает, что ведомство обновляет систему закупок по принципам программы НАТО.

В текущем году после ряда публикаций в прессе разгорелись коррупционные скандалы вокруг закупок Минобороны Украины. В частности, в январе агентство УНИАН и газета "Зеркало недели" опубликовали документы, согласно которым военное ведомство закупало продукты для военнослужащих по ценам в два-три раза выше, чем в киевских супермаркетах. После этого постов лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Им были предъявлены обвинения в растрате и хищениях. В августе Минобороны вновь оказалось в центре нового скандала с закупками зимних курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.

В начале сентября на фоне многочисленных коррупционных скандалов в министерстве обороны был отправлен в отставку глава ведомства Алексей Резников. Назначенный на его место Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений своей работы. В середине сентября украинский кабмин уволил шестерых заместителей министра обороны, работавших при Резникове. В конце сентября и начале октября были назначены шесть новых заместителей главы Минобороны.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.