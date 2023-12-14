Правительство Финляндии намерено 18 декабря подписать оборонное соглашение с США

Оно содержит положения законодательного характера и подлежит одобрению парламентом, указали в финском кабмине

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Финляндии уполномочило министра обороны Антти Хяккянена подписать 18 декабря соглашение с США. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства.

Согласно документу, соответствующее решение было принято на прошедшем в четверг пленарном заседании кабинета министров. Он постановил, что "соглашение о сотрудничестве в области обороны [DCA] должно быть подписано в Вашингтоне в понедельник, 18 декабря".

"Поскольку DCA содержит положения законодательного характера, оно подлежит одобрению парламентом", - отметила пресс-служба.

Ранее в четверг газета Helsingin Sanomat информировала, что Финляндия в рамках будущего соглашения об оборонном сотрудничестве откроет военным США доступ к 15 базам на своей территории. Положения документа в основном касаются статуса войск НАТО. Ряд других стран альянса, в том числе Латвия, Литва, Норвегия и Эстония, имеют соответствующее двустороннее соглашение с США. Дания и Швеция ведут переговоры с Вашингтоном по этому поводу.

Переговоры о подписании соглашения длились с августа 2022 года по октябрь 2023-го. Ряд финских экспертов критически оценивает этот договор. По их словам, Финляндия отказывается от части своего суверенитета, при этом общественная дискуссия по этому вопросу в стране не ведется.