Фицо отверг обвинения в нарушении норм ЕС при ликвидации спецпрокуратуры Словакии

По словам премьера, это решение не имеет ничего общего с европейским правом и правовым государством

БРАТИСЛАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг обвинения оппозиции, что решение его правительства ликвидировать спецпрокуратуру нарушает европейское право. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

"Ликвидация управления спецпрокуратуры не имеет ничего общего с европейским правом и правовым государством", - отметил Фицо. Таким образом он реагировал на заявление еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, который ранее в Европарламенте пообещал принять меры, если действия словацкого правительства в правовой сфере будут противоречить нормам Евросоюза. Еврокомиссия может приостановить выплаты республике из фондов сообщества. ЕК призвала кабмин Фицо пересмотреть решение о ликвидации управления спецпрокуратуры, которое занимается расследованием наиболее резонансных дел.

Словакия использует средства ЕС главным образом для реализации крупных проектов, включая строительство скоростных автомагистралей и железных дорог. Лидеры либеральных партий, потерявших в стране власть по итогам парламентских выборов в сентябре, отвергли обвинения в стремлении добиться остановки выплат ЕС в политических целях. Оппозиция заявляет, что правительство Фицо хочет ликвидировать правовое государство и попирает основополагающие принципы демократии.

Либеральная оппозиция с 7 декабря проводит в Словакии многотысячные антиправительственные митинги. Во вторник они прошли в Братиславе, городах Нитра (запад страны), Жилина (северо-запад), Банска-Бистрица (центральная часть) и Кошице (восток).