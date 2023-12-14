МО Ирана предупредило США о проблемах при расширении коалиции в Красном море

Мохаммад Реза Аштияни заявил, что безопасность в Красном море "должна обеспечиваться странами региона"

ДУБАЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут столкнуться с проблемами, если расширят военную коалицию в Красном море на фоне участившихся нападений на коммерческие суда со стороны йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Такое мнение выразил глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни.

"Присутствие США в Красном море усложнит их проблемы", - цитирует его агентство ISNA. Он отметил, что безопасность в Красном море "должна обеспечиваться странами региона". Аштияни добавил, что Иран контролирует Персидский залив.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока он не прекратит операцию в палестинском анклаве.

В ночь на 12 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании проинформировал, что в районе Баб-эль-Мандебского пролива к западу от порта Моха на юго-западе Йемена произошел инцидент с судном, в результате которого на нем произошло возгорание, члены экипажа не пострадали. Представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что хуситы нанесли удар противокорабельной ракетой по танкеру Strinda, который направлялся в Израиль. По данным агентства Associated Press, в среду хуситы попытались нанести ракетный удар по танкеру Ardmore Encounter в районе Баб-эль-Мандебского пролива, но ракеты не попали в цель.

7 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США намерены добиваться расширения международной военно-морской коалиции, состоящей из 39 участников, для сдерживания хуситов.