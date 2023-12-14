СМИ: Финляндия может снова закрыть все КПП на границе с Россией

По данным газеты Iltalehti, во второй половине дня министры соберутся на дополнительное заседание, чтобы рассмотреть этот вопрос

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Финляндии модет снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. Об этом сообщила финская газета Iltalehti со ссылкой на источники.

По ее информации, во второй половине дня министры соберутся на дополнительное заседание, чтобы рассмотреть ситуацию на границе с Россией. "Скорее всего, будет закрыта вся восточная граница", - сообщает Iltalehti.

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила, что правительство примет новые решения по ситуации на границе с Россией в связи с продолжением прибытия беженцев. "Кажется, произошло именно то, чего мы опасались: практически сразу же начался <...> въезд в страну, подталкивание людей к границе и подача заявлений о предоставлении убежища", - приводит телерадиоканал Yle слова министра.

В ночь на четверг пресс-служба финского кабмина сообщила, что правительство Финляндии возобновило на один месяц работу КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" на границе с Россией. Как уточнил на пресс-брифинге 12 декабря представитель Пограничной службы Финляндии Микко Лехмус, страна решила открыть именно эти пункты пересечения границы, так как они наиболее удобны для людей, живущих по обе стороны границы и периодически посещающих своих родственников. Они также наиболее подходят для дипломатических и грузовых перевозок.

Всего на финско-российской границе восемь КПП, оставшиеся шесть будут закрыты до 14 января 2024 года из-за роста притока беженцев, который вызвал беспокойство финских властей. По данным пограничников на 12 часов четверга по местному времени (13:00 мск), прибытие лиц с запросами о международной защите продолжилось. На "Ваалимаа" по данным на полдень по местному времени прибыло два беженца, на "Ниирала" 33 беженца.