Источник: Путин и Эрдоган при встрече обсудят Газу, Украину и совместные проекты

По словам собеседника агентства, визит президента РФ возможен практически в любое время, предстоящие в Турции в марте выборы в местные органы власти не станут ему помехой

СТАМБУЛ, 14 декабря. /ТАСС/. Кризис в Секторе Газа, урегулирование на Украине и двусторонние проекты, как ожидается, будут основными темами в повестке планируемого визита в Турцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах Турции, комментируя высказывания российского лидера о планах посетить республику.

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путин рассказал, что недавно планировал совершить визит в Турцию, но "у президента [Реджепа Тайипа] Эрдогана не получилось [это согласовать] по его графику". Он добавил, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале 2024 года.

"Визит возможен практически в любое время, предстоящие [в Турции] в марте выборы в местные органы власти не станут ему помехой. У президентов есть, что обсудить после последней личной встречи в сентябре. Основное - это, конечно, кризис в Газе, который требует активных усилий мировых держав по его скорейшему решению, урегулирование на Украине, сирийский вопрос, ситуация на Кавказе. В повестке обязательно будут вопросы экономического сотрудничества между двумя странами, реализация совместных проектов, в частности АЭС "Аккую", создание на турецкой территории международного газового хаба, поставки зерна бедным странам Африки", - сказал собеседник агентства.

Путин и Эрдоган последний раз очно встречались в Сочи 4 сентября, неоднократно общались по телефону.