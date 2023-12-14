Оппозиция заблокировала болгарский парламент из-за разрушения памятника Советской армии

По словам премьер-министра государства Николая Денкова, ставить под угрозу бюджет страны из-за монумента - "нечеловеческое" решение

СОФИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты оппозиционных партий заблокировали работу болгарского парламента из-за разрушения памятника Советской армии в Софии. Представители партии "Возрождение", коалиции "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" и партии "Есть такой народ" выстроились перед парламентской трибуной и в итоге сорвали заседание, на котором должны были рассматриваться законы о бюджете страны на будущий год. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

"Мы не допустим, чтобы беззаконие и тоталитаризм управляли нашей страной. Конституционное большинство нарушает конституцию и другие основные законы. Грубое и циничное нарушение болгарских законов превратилось в апофеоз беззакония, который мы наблюдаем в последние несколько дней в центре Софии. Без официального разрешения в центре Софии бесчинствуют люди, вооруженные болгарками", - заявил лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов в декларации с парламентской трибуны.

Оппозиция потребовала прекратить работы по демонтажу памятника.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в комментарии из Брюсселя, где проходит саммит ЕС, назвал блокирование парламента "нечеловеческим решением". "Нельзя подобным образом протестовать против законного действия, которое откладывалось на протяжении многих лет. Этот акт так или иначе должен завершиться. Но ставить из-за памятника под угрозу бюджет, от которого зависят зарплаты и пенсии, - нечеловеческое [решение]", - сказал премьер.

Вице-президент Илияна Йотова в интервью Болгарскому национальному радио действия парламентской оппозиции одобрила. "Сегодня сопротивление оппозиции в парламенте было абсолютно оправданно. Не слышала объяснения областных властей, которые бы с документами и аргументированно защитили бы происходящее. Памятник не демонтируется, он разрезается, кто-то пытается положить под гильотину нашу собственную историческую память. Уверена, что памятник разрезают для того, чтобы <...> он был разрушен и уничтожен навсегда", - сказала вице-президент. Йотова предположила, что части памятника будут украдены и переданы на металлолом.

© Игорь Ленкин/ ТАСС

Разрушение монумента продолжается

В Софии по решению областной администрации продолжается разрушение памятника Советской армии. Монумент разрезают по частям.

Представители властей заявляют о серьезных конструктивных дефектах, утверждая, что памятник представляет опасность для окружающих и должен быть демонтирован. Заявлено, что проведенное специалистами обследование выявило повреждение оснований бронзовых фигур, которые без проведения реставрации и ремонта могут обрушиться под собственной тяжестью.

Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник многократно становился мишенью для вандалов. Софийские депутаты в марте снова большинством голосов поддержали инициативу правых политических объединений о демонтаже и перемещении памятника.