"Исламское сопротивление Ирака" обстреляло базу США на северо-востоке Сирии

Движение сообщило, что атака была совершена при помощи дронов, им удалось поразить цель

БЕЙРУТ, 14 декабря. /ТАСС/. Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" объявило о нанесении удара по контролируемой военнослужащими США базе, расположенной в районе Эш-Шаддади провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале движения.

Оно заявляет, что атака была совершена при помощи дронов, им удалось поразить цель. Утверждается, что обстрел стал ответом на преступления Израиля против палестинского народа в секторе Газа.

Информация о последствиях удара не приводится.