Армия Израиля сообщила о нанесении новых ударов по Ливану в ответ на попытку обстрела

Израильская артиллерия также нанесла удары по нескольким ливанским районам, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по территории Ливана в ответ на попытку обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня террористическая ячейка, действующая в районе Штулы (израильский населенный пункт на границе с Ливаном - прим. ТАСС), попыталась запустить противотанковую ракету по израильской территории. Военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли удар по этой террористической ячейке. Вдобавок танки Армии обороны Израиля нанесли удар по террористической инфраструктуре [шиитской организации] "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

Кроме того, в армии сообщили о запуске нескольких снарядов с ливанской стороны в направлении израильских приграничных населенных пунктов Ифтах и Маргалиот, где ранее объявлялась воздушная тревога. По информации военных, снаряды упали в открытой местности, сообщений о пострадавших не поступало. "Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня", - отмечается в заявлении

"Помимо этого, артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по ряду районов в Ливане", - добавили в пресс-службе.