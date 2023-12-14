Службы безопасности Ирака арестовали причастных к нападению на посольство США в Багдаде

Официальный представитель главкома иракских ВС Яхья Расул отметил, что расследование инцидента началось "под непосредственным руководством главнокомандующего вооруженными силами премьер-министра Мухаммеда ас-Судани"

КАИР, 14 декабря. /ТАСС/. Силовые структуры Ирака арестовали участников нападения на посольство США и штаб-квартиру Службы национальной безопасности в Багдаде, по предварительной информации, некоторые нападавшие связаны с несколькими службами безопасности республики. Об этом сообщил официальный представитель главкома ВС Ирака генерал Яхья Расул.

"Службам безопасности <...> удалось установить личности преступников, по предварительной информации, некоторые из них, к сожалению, связаны с рядом органов безопасности, службы арестовали несколько нападавших после выдачи судом ордеров на их арест", - приводит его слова агентство INA.

Расул добавил, что расследование инцидента началось "под непосредственным руководством главнокомандующего вооруженными силами премьер-министра Мухаммеда ас-Судани" и все еще продолжается.

Ранее правоохранительные органы поместили под стражу тех, кто оказал нападавшим материально-техническую помощь.

8 декабря портал Shafaq News сообщил, что посольство США в "зеленой зоне" в центре Багдада, где расположены иракские госучреждения и иностранные дипмиссии, подверглось ракетной атаке. По его сведениям, несколько ракет было выпущено по территории посольства США, также были слышны звуки взрывов. В здании дипломатической миссии сработали сирены тревоги. Агентство AFP проинформировало, что в районе посольства упали три ракеты, выпущенные боевиками. В результате атаки никто не пострадал. Посольство США в комментарии для AFP призвало власти Ирака обеспечить защиту дипломатического персонала и военных объектов западной коалиции по борьбе с террористами.