На всей территории Украины в третий раз за день объявляли воздушную тревогу

Первые предупреждения начали поступать из Винницкой области

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога в третий раз за день была объявлена на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.

Сигналы о тревоге начали поступать из Винницкой области, после чего в течение трех минут она распространились по всей стране. В среднем тревога продолжалась около 40 минут.

Ранее на всей территории Украины дважды объявлялась воздушная тревога.

В новость были внесены изменения (17:30 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.