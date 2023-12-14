Свыше 70% опрошенных палестинцев поддерживают вооруженную борьбу с Израилем

По данным опроса, проведенного палестинским исследовательским центром в Рамалле совместно с Фондом Конрада Аденауэра, респонденты выразили сомнения по поводу перспектив мирного процесса на Ближнем Востоке в случае его возобновления

БЕЙРУТ, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженная борьба, которую ведет с израильскими оккупационными силами радикальное движение ХАМАС, обретает все большую поддержку среди палестинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного палестинским исследовательским центром в Рамалле совместно с Фондом Конрада Аденауэра. В анкетировании приняли участие свыше 1,2 тыс. жителей Западного берега реки Иордан и сектора Газа из разных общественных слоев.

Согласно докладу, который размещен на сайте центра, 72% опрошенных граждан (82% на Западном берегу и 57% в секторе Газа) одобряют действия вооруженного крыла ХАМАС, в том числе операцию, проведенную 7 октября на территории Израиля, и оправдывают захват пленных.

22% опрошенных (12% на Западном берегу и 37% в секторе Газа) считают, что действия радикалов были неправильными, а 6% рассматривают происходящее как результат иранского вмешательства.

70% опрошенных палестинцев на Западном берегу и в Газе убеждены, что Израилю не удастся в ходе военной операции добиться своей цели и искоренить ХАМАС. 22% полагают, что движение понесет потери, но его влияние не ослабнет, и только 8% считают, что Израиль все-таки достигнет успеха.

Согласно опросу, 52% респондентов называют израильскую агрессию причиной резкого ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, 26% возлагают вину за лишения и страдания на США, 11% обвиняют ХАМАС, 9% - палестинскую администрацию в Рамалле.

Палестинцы, принявшие участие в опросе, выразили сомнения по поводу перспектив мирного процесса на Ближнем Востоке в случае его возобновления. Палестино-израильские переговоры под эгидой Вашингтона зашли в тупик в 2017 году и с тех пор не возобновлялись.