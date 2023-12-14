В Киеве увидели опасность в убежденности Запада, что Украина проигрывает

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал сложность момента для своего государства из-за соответствующей медийной кампании в западных странах

РИМ, 14 декабря. /ТАСС/. Украинские власти признают сложность момента для себя и увязывают это с медийной кампанией на Западе о том, что Киев проигрывает в противостоянии с Москвой.

"Нынешний момент тяжелый для нас. На Западе идет мощная кампания о том, что мы проигрываем, а у России все хорошо", - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газета La Repubblica.

Для него "не конец света", если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также выделение стране €50 млрд. "Вопрос не только в спасении жизней украинцев. Европейцы хотят, чтобы мы проиграли? Балканские страны, Польша, другие страны хотят, чтобы на них тоже потом напали?" - добавил он

Газета The New York Times ранее написала, что в США пересматривают стратегию после "провалившегося наступления ВСУ". Издание, которое цитирует итальянская газета Il Messaggero , пишет, что 2023 год не стал переломным, а ситуация склоняется в пользу РФ. В частности, со ссылкой на американские источники, у Москвы больше сил, как в численном смысле, так и с точки зрения вооружения. "Без новой стратегии и новых финансовых влияний Украина может проиграть", пишут СМИ.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь вынести этот законопроект на рассмотрение. Несмотря на уговоры, президент Украины Владимира Зеленского, который во вторник был принят Байденом в Белом доме и встретился на Капитолийском холме с руководством Конгресса от обеих партий, республиканцы не сигнализировали о сдвигах в своей позиции и готовности дать согласие на продолжение выделения новой помощи Киеву.