На Украине отменили решение суда по закрытию первого эпизода угольного дела "Роттердам+"

По информации ВАКС, дело возвращено в первую инстанцию для нового рассмотрения

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) отменила решение суда первой инстанции в части закрытия первого эпизода резонансного угольного дела "Роттердам+" и отмены ареста имущества обвиняемых. Дело касается формулы определения цены на уголь, из-за которой потребители электроэнергии на Украине за несколько лет переплатили более $1 млрд.

"Апелляция ВАКС не позволила похоронить первый эпизод дела "Роттердам+" на 19 млрд гривен (около $513 млн). Отменено решение суда первой инстанции в части закрытия первого эпизода дела и отмены ареста имущества обвиняемых", - сообщила пресс-служба суда в Telegram-канале.

Отмечается, что дело возвращено в первую инстанцию для нового рассмотрения.

9 октября дело было закрыто в связи с истечением срока досудебного расследования, хотя еще 3 октября ВАКС наложил арест на имущество обвиняемых. В частности, было арестовано имущество экс-главы Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, имущество бывшего гендиректора компании "ДТЭК сети" Ивана Гелюха и имущество бывшего гендиректора компании "ДТЭК востокэнерго" Бориса Лисового.

Дело "Роттердам+"

В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. В частности, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации Украины стала считаться по следующей формуле: стоимость угля в порту Роттердам в Нидерландах плюс стоимость его доставки на Украину. Введение этой формулы привело к росту в несколько раз стоимости электроэнергии, продаваемой угольными электростанциями, и как следствие к росту оптовой цены.

Украинские эксперты неоднократно отмечали, что схема "Роттердам+" действовала в интересах, прежде всего, владельцев угольных электростанций, львиная доля которых в стране принадлежит структуре олигарха Рината Ахметова. Несколько украинских политиков прямо обвиняли занимавшего тогда пост президента страны Петра Порошенко в лоббировании этой схемы в корыстных целях. Украинские правоохранительные органы неоднократно пытались расследовать законность применения формулы, однако дальше стадии досудебного расследования дело не доходило.

26 октября 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявили обвинение 15 подозреваемым, среди которых бывшие и действующие должностные лица НКРЭКУ и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, причастных к применению формулы "Роттердам+". В НАБУ отмечали, что всего в течение 2016-2019 годов потребители электроэнергии переплатили более 39 млрд гривен ($1,57 млрд). В марте 2023 года НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении убытков потребителям в 2016-2017 годах.