Швеция изучит вопрос аренды тюрем в других странах

Целью такого проекта является разгрузка домашней системы исполнения наказаний, заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Швеции намерено арендовать места для приговоренных к лишению свободы в тюрьмах других стран. Специальная комиссия должна представить в следующем году предложения, какие страны могут быть актуальны в качестве "принимающей стороны" и какие категории заключенных могут быть охвачены этим нововведением, сообщил на пресс-конференции министр юстиции Гуннар Стрёммер.

Он объяснил, что аренда тюремных мест за рубежом поможет решить проблему их дефицита в Швеции. "Целью является разгрузка домашней системы исполнения наказаний", - сказал он.

Специальная комиссия должна будет также выяснить, потребуются ли для практической реализации этой инициативы какие-либо изменения в законодательстве.

Аренда тюремных мест за рубежом уже практиковалась Данией и Норвегией. Первая заключила два года назад соответствующее соглашение с Косовом, а вторая в 2015-2018 годах отправляла своих заключенных в Нидерланды.