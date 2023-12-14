Срок обязательной военной службы в Мозамбике увеличен до пяти лет

Поправки нацелены на адаптацию закона к меняющимся политическим и социально-экономическим реалиям, с которыми сталкивается Минобороны страны

НАЙРОБИ, 14 декабря. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Мозамбика окончательно одобрила поправки к закону о военной службе, которые предполагают увеличение срока службы по призыву с двух до пяти лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента африканского государства.

"В четверг, 14-го [декабря] <...>, парламент окончательно одобрил <...> поправки к закону о военной службе, чтобы адаптировать его к меняющимся политическим и социально-экономическим реалиям, с которыми сталкивается военное ведомство в настоящее время", - следует из заявления парламента. В голосовании приняли участие 213 депутатов, 170 выступили за увеличение срока, 43 - против.

Данная мера позволит "создать условия для укрепления военного ведомства", а также будет "способствовать повышению профессионализма военнослужащих", сообщили в парламенте страны.