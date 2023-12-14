Ереванский суд отменил меру пресечения в отношении экс-президента Сержа Саргсяна

Прокуратура обвиняет политика в покровительстве компании "Флэш" во время его президентства, благодаря чему эта организация выиграла государственный тендер на поставку дизельного топлива

ЕРЕВАН, 14 декабря. /ТАСС/. Ереванский суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении бывшего президента Сержа Саргсяна, который обвиняется в организации хищения государственных средств в особо крупных размерах. Об сообщили в суде общей юрисдикции Еревана.

"Суд постановил отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Саргсяна", - цитирует инстанцию Общественный телеканал Армении.

Прокуратура обвиняет Саргсяна в покровительстве компании "Флэш" во время его президентства, благодаря чему эта организация выиграла государственный тендер на поставку дизельного топлива, при этом предложив более высокую цену, чем конкуренты.