СМИ: республиканцы в нижней палате не примут предложения Белого дома по миграции

По информации Punchbowl News, причиной этому может стать решение Белого дома начать переговоры с Сенатом в обход контролируемой республиканцами нижней палаты американского Конгресса

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Республиканская фракция в Палате представителей Конгресса США с большой вероятностью не примет предложения Белого дома об урегулировании ситуации на границе, даже если американской администрации удастся достичь договоренностей с сенаторами. Об этом сообщает портал Punchbowl News.

По его информации, причиной этому может стать решение Белого дома начать переговоры с Сенатом в обход контролируемой республиканцами нижней палаты американского Конгресса. Кроме того, у республиканцев в Палате представителей есть несколько достаточно жестких требований, касающихся пограничного контроля, которые они считают единственно приемлемыми для согласования выделения дополнительных бюджетных ассигнований, в том числе на оказание помощи Украине. Это, в частности, усложнение процесса условно-досрочного освобождения мигрантов, которое может привести к увеличению числа их задержаний и депортаций, а также возобновление полномочий по временному выдворению мигрантов.

"Сенат пытается вести переговоры о всякой ерунде, чтобы поскорее перейти к Украине. Это то, что они хотят сделать. Этого недостаточно", - прокомментировал переговоры Сената с администрацией США член Палаты представителей Чип Рой (республиканец, от штата Техас). "Они, видимо, не понимают. Мы хотим, чтобы граница была защищена, хотим прекратить поток мигрантов. Вот и все, вопрос закрыт. И все, что этому не соответствует, будет провалом с точки зрения республиканцев Палаты представителей", - добавил он.

Тем временем часть законодателей-демократов выражает недовольство готовностью президента США Джо Байдена пойти на сделку с республиканцами по миграционному вопросу. Они считают, что Белый дом совершил ошибку, объединив запрос на финансовую помощь другим государствам с пограничной безопасностью, а теперь, пытаясь договориться с республиканцами, "проводит миграционную политику в стиле [экс-президента США Дональда] Трампа".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Белый дом начал переговоры с сенаторами по миграционному вопросу и предложил им в качестве меры урегулирования ситуации на границе разрешить пограничникам выдворять мигрантов на южной границе США по упрощенной схеме в определенных обстоятельствах. Неизвестно, удовлетворит ли это предложение требования законодателей-республиканцев.

Миграционный вопрос и финансирование Украины

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также о противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.

Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь вынести этот законопроект на рассмотрение. Несмотря на уговоры президента Украины Владимира Зеленского, который во вторник провел переговоры с Байденом в Белом доме и встретился на Капитолийском холме с руководством Конгресса от обеих партий, республиканцы не сигнализировали о сдвигах в своей позиции и о готовности дать согласие на продолжение выделения новой помощи Киеву.