Оппозиция призвала власти Австрии последовать примеру Орбана в отказе от приема Киева в ЕС

Представитель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы Сюзанне Фюрст отметила, что Венгрия не позволила "купить" себя €10 млрд из фондов Евросоюза, которые сейчас внезапно были выделены

ВЕНА, 14 декабря. /ТАСС/. Руководство Австрии должно взять пример с премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и однозначно заявить о своем отказе одобрить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Такое мнение выразила представитель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Сюзанне Фюрст.

"Федеральному правительству Австрии следует взять пример с Орбана. Венгрия не позволила "купить" себя €10 млрд из фондов ЕС, которые сейчас внезапно были выделены. По данным Еврокомиссии, Украина не соответствует даже трем из семи критериев вступления. Поэтому совершенно абсурдно говорить о переговорах по вступлению в ЕС в то время, когда страна находится в состоянии войны", - приводит текст заявления политика пресс-служба АПС.

Ранее федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил о том, что его страна не согласится на начало переговоров о вступлении Украины в состав ЕС "в текущих условиях". При этом канцлер подчеркнул, что Евросоюз должен предложить Украине и Молдавии перспективу вступления "в знак солидарности".

Согласно данным социологического опроса от 6 декабря, опубликованным Австрийским агентством, АПС является самой популярной политической силой страны (30,3%). Правящие Австрийская народная партия (20,1%) и "Зеленые" (8,9%) суммарно пользуются поддержкой 29% населения.

Лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС на саммите 14-15 декабря, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая полагает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС. Правительство Венгрии считает, что Украина к этому пока не готова и ее вступление в ЕС нанесет серьезный ущерб интересам всех членов сообщества. Премьер-министр республики ранее Виктор Орбан проинформировал председателя Евросовета Шарля Мишеля, что не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.