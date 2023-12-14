Финляндия закрывает с 15 декабря все КПП на границе с Россией

Брифинг правительства страны по ситуации на границе с РФ запланировали на 19:15 мск

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Финляндии решило снова закрыть все пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел Мари Рантанен.

"Правительство приняло решение закрыть открывшиеся в четверг, 14 декабря, КПП на восточной границе", - сообщила Рантанен во время парламентского часа вопросов и ответов. Трансляцию вел телерадиоканал Yle.

Брифинг правительства Финляндии по ситуации на границе с РФ запланирован на 18:15 по местному времени (19:15 мск).

В четверг через два открытых КПП на границе с Россией прибыли в общей сложности не менее 62 просителей убежища, сообщает портал Yle.