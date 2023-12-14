Посла РФ в Румынии вызвали в МИД в связи с падением беспилотника на территории страны

Валерию Кузьмину выразили твердый протест из-за "падения БПЛА, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру", заявили в румынском внешнеполитическом ведомстве

БУХАРЕСТ, 14 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в МИД республики после инцидента, произошедшего в ночь на 14 декабря вблизи поселка Гринду. Об этом сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

"Государственный секретарь МИД по стратегическим делам Юлиан Фота выразил твердый протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру", - указывается в сообщении.

Ранее Минобороны Румынии заявило, что в ночь на 14 декабря военные радары зафиксировали возможное нарушение воздушного пространства страны над территорией уезде Тулча. В воздух были подняты румынские самолеты F-16 с авиабазы в населенном пункте Фетешть (уезд Кэлэраши) и германские Eurofighter с базы "Михаил Когэлничану" (уезд Констанца). Утром, отмечается в сообщении военного ведомства, в незаселенной местности примерно в 4 км от поселка Гринду была обнаружена воронка глубиной 1,5 м, образовавшаяся в результате неконтролируемого падения беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру.

Официальный представитель НАТО Дилан Уайт, комментируя заявления МИД Румынии, написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), что НАТО не имеет никакой информации, подтверждающей преднамеренные удары России по территории стран альянса.