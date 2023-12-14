ООН предупредила о высоком риске катастрофического голода в Судане

По информации организации, число людей, испытывающих острый голод, увеличилось более чем в два раза и достигло 18 млн человек

РИМ, 14 декабря. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа ООН предупредила о повышенном риске катастрофического голода в Судане.

"Существует высокий риск катастрофического голода, если не будет срочно расширен гуманитарный доступ. Число людей, испытывающих острый голод, увеличилось более чем в два раза и достигло 18 млн человек. Около 5 млн человек уже столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности", - говорится в записи организации в соцсети X (ранее Twitter).

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим суданской армией, председателем Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой отрядов спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.

15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице - городе Хартум. В результате конфликта тысячи человек погибли, десятки тысяч получили ранения.