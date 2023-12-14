США ввели санкции против высокопоставленного должностного лица КСИР

Речь идет о Маджиде Зари

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в санкционные списки высокопоставленное должностное лицо Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Маджида Зари. Соответствующая информация содержится в документах Министерства финансов США.

В координации с Великобританией, ранее обновившей санкционные списки, Минфин США "включил в перечень должностное лицо КСИР Маджида Зари, который вовлечен в поддержку КСИР таких группировок, как [шиитская организация] "Хезболлах" и [палестинское радикальное движение] ХАМАС", следует из заявления ведомства.

"Министерство финансов приветствует введенные Великобританией в отношении Ирана новые санкции, которые будут способствовать принятию мер против поддержки Ираном ХАМАС и других региональных прокси-формирований, разжигающих конфликты и способствующих массовым страданиям людей", - приводит ведомство слова первого замглавы Минфина Уолли Адейемо.

Великобритания ранее внесла в санкционные списки командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Исмаила Каани. В перечень также внесены палестинское подразделение "Аль-Кудс" и его командующий Мохаммад Сайед Изади.