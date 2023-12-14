Суд решил проводить закрытые слушания по делу о нарушении гостайны экс-премьером Пакистана

По информации газеты Dawn, на этом настояло Федеральное агентство расследований

ИСЛАМАБАД, 14 декабря. /ТАСС/. Специальный суд Пакистана по рассмотрению дел о нарушении закона о государственной тайне принял решение в связи с соображениями секретности снова проводить закрытые слушания по обвинению бывшего премьер-министра Имрана Хана и бывшего главы МИД Шаха Мехмуда Куреши.

По информации газеты Dawn, на проведении закрытых судебных заседаний настояло Федеральное агентство расследований (FIR). Оно заявило, что дело политиков касается гостайны и зашифрованной переписки внешнеполитического ведомства, поэтому слушания должны проходить только в закрытом режиме.

Накануне суд повторно предъявил обвинения Хану и Куреши в нарушении закона о государственной тайне. Обвинения были вынесены на последнем публичном судебном заседании, которое состоялось в тюрьме "Адиала" города Равалпинди. Подсудимые свою вину не признали.

Впервые эти обвинения были предъявлены Хану и Куреши в октябре на закрытом заседании специального суда в тюрьме "Адиала". Однако в ноябре Верховный суд Пакистана признал незаконным и ошибочным проведение суда над бывшими премьер-министром и главой МИД на тюремной территории. Состоявшееся судебное разбирательство было отменено, и специальный суд возобновил его с повторным вынесением обвинений фигурантам в ходе открытого процесса, на который были допущены представители общественности, журналисты и родственники обвиняемых.

FIR утверждает, что Хан и Куреши нарушили принятый в 1923 году закон о гостайне, "использовав дипломатический шифр МИД в политических целях", "раскрыв содержание секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности".

Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".