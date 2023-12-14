СБ ООН продлил на год работу группы по мониторингу санкций в отношении талибов

Резолюцию, подготовленную США, приняли единогласно

ООН, 14 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, продлевающую на год работу группы по мониторингу санкций в отношении находящегося у власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщает корреспондент ТАСС.

Резолюция, подготовленная США, была принята единогласно. "Мы изначально исходили из необходимости оперативного технического продления, чтобы позволить экспертам беспрепятственно выполнять возложенные на них задачи, - сказала в ходе своего выступления после голосования заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. - Отрадно, что в тексте отмечается важность поездок мониторинговой группы в Афганистан, что традиционно было и остается одним из основных условий для эффективного выполнения мандата. И в этой связи приветствуем призыв к экспертам мониторинговой группы посещать Афганистан, в том числе для контактов с де-факто властями".

Мониторинговая группа будет следить за исполнением санкций СБ ООН, предусмотренных резолюцией 1988, которая была принята Совбезом в июне 2011 года. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов, запрет на поездки и оружейное эмбарго в отношении лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Талибаном".