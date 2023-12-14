ФРГ отправила Украине вторую обещанную ранее систему Patriot

Также Германия поставила за последнюю неделю девять вездеходов Bandvagn 206, семь грузовиков Zetros, около 50 тыс. патронов

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. ФРГ отправила на Украину еще одну обещанную ранее систему противовоздушной обороны Patriot, уже вторую по счету, и ракеты к ней. Об этом говорится на сайте германского Минобороны.

Также Германия поставила за последнюю неделю девять вездеходов Bandvagn 206, семь грузовиков Zetros, около 50 тыс. патронов.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ (гуманитарной, финансовой и военной) с февраля 2022 года превысил €25 млрд. В ноябре сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить в 2024 году помощь Киеву с €4 млрд до €8 млрд.