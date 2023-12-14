СМИ: в Нидерландах задержали мужчину, подозреваемого в связях с ХАМАС

По информации NOS, в рамках этого расследования еще три человека были задержаны в Германии

ГААГА, 14 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Нидерландов задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в связях с движением ХАМАС. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, он являлся активным членом ХАМАС и участвовал в зарубежных операциях. В рамках этого расследования еще три человека были задержаны в Германии. Правоохранительные органы ФРГ утверждают, что они готовили атаки на еврейские учреждения в Берлине и, возможно, других европейских городах.

Ранее власти Дании сообщили о задержании трех человек, подозреваемых в организации террористических атак. Пока остается непонятным, связаны ли эти дела друг с другом.