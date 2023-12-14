В Израиле заявили о задержании на Западном берегу Иордана 14 подозреваемых в терроризме

Трое из них связаны с ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в ходе антитеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан в ночь на четверг 14 человек, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, трое из них связаны с правящим в секторе Газа движением ХАМАС.

"Силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции задержали за ночь 14 разыскиваемых лиц по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), трое из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.