14 декабря, 17:30,
обновлено 14 декабря, 17:46

Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме в сообщество Украины и Молдавии

Киев. Spencer Platt/ Getty Images
Киев
© Spencer Platt/ Getty Images

Страны ЕС также решили предоставить Грузии статус кандидата на вступление

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

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"Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией", - написал он в соцсети X (ранее Twitter). Страны ЕС также приняли решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

"ЕС также откроет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только необходимый уровень соответствия критериям членства будет достигнут этой страной, о чем мы поручили Еврокомиссии предоставить в марте отчет, на основании которого будет приниматься решение", - написал Мишель.

Он назвал это постановление саммита "символом надежды для народов этих стран и европейского контингента".

Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается. 

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УкраинаМолдавияМишель, Шарль