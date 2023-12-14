НАТО проведет в январе встречу начальников генеральных штабов альянса и стран - партнеров

По словам главы Военного комитета НАТО голландского адмирала Роба Бауэра, страны организации и близкие ей по духу государства - партнеры должны действовать вместе, чтобы противостоять системным вызовам со стороны России и Китая

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. НАТО проведет в январе встречу начальников генеральных штабов государств - членов альянса и стран - партнеров, включая нейтральные государства, для обсуждения "противостояния вызовам со стороны России и Китая", сообщила пресс-служба альянса.

"14 декабря Военной комитет НАТО провел две встречи с партнерами для подготовки повестки дня предстоящей в январе 2024 года встречи начальников генеральных штабов", - сообщила пресс-служба альянса.

В подготовительных встречах приняли участие военные представители при НАТО нейтральной Австрии, Ирландии и тихоокеанских партнеров альянса - Австралии, Новой Зеландии, Республики Корея и Японии. На них, в частности, обсуждалось военное сотрудничество и обмен разведывательной информацией.

"Страны НАТО и близкие нам по духу государства - партнеры должны действовать вместе, чтобы противостоять системным вызовам <…> со стороны России и Китая", - процитировала пресс-служба главу Военного комитета НАТО голландского адмирала Роба Бауэра.