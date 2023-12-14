Госдеп рассказал, что могло бы стать первым шагом для возобновления переговоров США и РФ

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что это могло бы стать освобождение американцев, находящихся под стражей в России

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Первым шагом для возобновления переговоров между Соединенными Штатами и РФ могло бы стать освобождение американцев, находящихся под стражей в России. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя итоги прямой линии президента РФ Владимира Путина.

По утверждению Миллера, если бы Путин "действительно хотел восстановить отношения с Соединенными Штатами или другими странами Запада", то "он мог бы начать с освобождения американцев", которые задержаны или осуждены в России.