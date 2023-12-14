Посольство Японии в РФ заявило, что Токио не закрывается от диалога с Москвой

По словам японского посла Акиры Муто, действия японской стороны в отношении России стали реакцией на ситуацию, возникшую в результате конфликта Москвой и Киевом

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Япония не закрывается от диалога с российской стороной. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Японии в Москве по итогам встречи японского посла Акиры Муто с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Как отметили в посольстве, Муто вручил Руденко копии верительных грамот и обменялся с ним мнениями о российско-японских отношениях. "В ходе встречи заместитель министра Руденко изложил позицию России относительно политики Японии по отношению к России", - сообщили в посольстве.

По словам посла, действия Японии в отношении России стали реакцией на ситуацию, возникшую в результате конфликта Москвы и Киева. "И в то же время японская сторона не закрывалась от диалога", - добавили в посольстве.

Как ранее отметили в МИД РФ, на встрече с послом Руденко выразил "разочарование проводимым администрацией премьер-министра Фумио Кисиды русофобским курсом, результатом которого стал практически полный демонтаж сформированного за десятилетия фундамента двусторонних связей". В МИД РФ указали, что ответственность за беспрецедентную деградацию отношений всецело лежит на японском правительстве, и выразили надежду на возврат Токио к принципам добрососедства и взаимного уважения.